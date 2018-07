Felipe Melo é contratado por empréstimo pelo Galatasaray

A imprensa europeia tinha publicado nos últimos dias a possibilidade de o brasileiro, que tem contrato com o clube de Tuirm até junho de 2014, se transferir para o Paris Saint-Germain ou até para o Real Madrid em uma operação de troca pelo também volante Lassana Diarra.

No Brasil, clubes como São Paulo, Santos e Grêmio tiveram interesse em contar com o volante, mas as negociações não avançaram.

Felipe Melo está na Europa desde 2005, quando foi contratado pelo Mallorca junto ao Grêmio. Passou também por Racing Santander, Almería e Fiorentina antes de chegar à Juve, em 2009. Destacou-se com a camisa 'bianconera' e foi convocado pelo técnico Dunga pela seleção. No ano passado, foi apontado como principal vilão da eliminação do Brasil na Copa do Mundo de 2010 por ter sido expulso na derrota por 2 a 1 para a Holanda, nas quartas de final.