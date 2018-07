Felipe Melo e Deyverson serão julgados pelo STJD nesta quinta-feira

No momento em que lutam para se firmar como titulares do Palmeiras, o volante Felipe Melo e o atacante Deyverson serão julgados pelo Superior Tribunal de Justiça Desportiva nesta quinta-feira. Por episódios diferentes, ambos no clássico contra o Corinthians, os dois correm risco de perder as as rodadas decisivas do Campeonato Brasileiro.

+ Após pedido da torcida, Felipe Melo recupera espaço no Palmeiras

+ Palmeirense Borja faz dois e Colômbia goleia China em amistoso

Independentemente do resultado dos julgamentos, os dois estarão à disposição para a partida desta quinta-feira, contra o Sport, no Allianz Parque. A eventual pena é válida a partir do dia seguinte.

Felipe Melo foi denunciado por desentendimento com Clayton, no túnel de acesso aos vestiários. Um vídeo mostra uma discussão e um princípio de confusão. O palmeirense arremessa sua munhequeira, mas alega que o corintiano cuspiu antes.

O ato pode render suspensão de uma a seis partidas, mas a defesa do Palmeiras acredita em absolvição. Já o atacante Deyverson foi expulso por uma cotovelada. A pena por agressão física varia de quatro a 12 jogos de gancho. A defesa pretende desqualificar a denúncia para ato hostil (suspensão de uma e três partidas).