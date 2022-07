Felipe Melo e família são assaltados na saída do Maracanã

O volante Felipe Melo, do Fluminense, foi assaltado na noite deste sábado, no Rio de Janeiro, enquanto deixava o estádio do Maracanã, no Rio de Janeiro. Ele havia deixado o local, após a vitória do Fluminense sobre o Corinthians. Segundo o assessor do atleta, ele estava a caminho de Paraty, no litoral sul fluminense, quando o veículo foi cercado por criminosos. Além do jogador, estavam no carro a esposa, os dois filhos deles e um amigo.

Foram roubados pertences pessoais, além da Mercedes GLE 53, que Felipe Melo dirigia. Um casal que passava pelo local prestou socorro a eles, que seguiram para residência da família, localizada na Barra da Tijuca, na Zona Oeste do Rio de Janeiro. Ningúem ficou ferido na ação.

Na tarde deste sábado, Felipe Melo participou da vitória do Fluminense sobre o Corinthians pelo Brasileirão. A equipe de Fernando Diniz goleou o rival paulista por 4 a 0 e agora ocupa a sexta posição da tabela, com 24 pontos. O time de Vítor Pereira, por sua vez, caiu para a quarta colocação, com 26 pontos.