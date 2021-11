Felipe Melo e Jorge treinam normalmente e podem voltar ao Palmeiras no domingo

O Palmeiras deu continuidade à preparação para enfrentar o Fluminense com treino na manhã desta sexta-feira, na Academia de Futebol. O técnico Abel Ferreira ainda não confirmou se utilizará o volante Felipe Melo e o lateral-esquerdo Jorge já no próximo compromisso, mas ambos voltaram a treinar normalmente no campo com o restante do time, assim como fizeram na reapresentação da última quinta.

Felipe Melo foi poupado nas duas últimas partidas do time e a expectativa é que retorne contra o Fluminense. Já Jorge tem se recuperado de uma lesão na coxa esquerda e já está na fase final de transição, podendo também ser incorporado aos jogos em breve. A volta do lateral pode ser importante para Abel escalar o time, já que Piquerez está com a seleção uruguaia na disputa das Eliminatórias para a Copa do Mundo. Victor Luís também é opção para o setor.

O zagueiro Gustavo Gómez também está fora, defendendo a seleção do Paraguai. No caso de Felipe Melo, um retorno poderia ocorrer na vaga de Danilo, como primeiro volante do time. Existe também a possibilidade de que ele entre no decorrer da partida para retomar o ritmo.

No treinamento desta sexta, Abel Ferreira, que completou 100 jogos no comando do Palmeiras, e sua comissão organizaram uma atividade técnica em campo reduzido. Na sequência, todo o grupo realizou um complemento físico. A preparação para o jogo será finalizada em São Paulo, na manhã deste sábado. Na sequência o time embarca para o Rio, onde enfrenta o Fluminense, no Maracanã.

Vivendo boa fase, o meia Raphael Veiga, artilheiro do Palmeiras na temporada com 17 gols, falou sobre as expectativas para o jogo da 32ª rodada, na qual o time pode chegar a sete vitórias seguidas. "Queremos seguir vencendo, porque isso segue coroando o trabalho, o ambiente. As vitórias fazem bem para o grupo. É continuar nessa pegada para crescermos cada vez mais no campeonato e individualmente, porque ainda tem muita coisa para conquistarmos neste ano", afirmou Raphael Veiga.

Uma possível escalação do Palmeiras para o jogo diante do Fluminense é: Weverton; Marcos Rocha, Luan, Kuscevic e Victor Luis (Jorge); Danilo (Felipe Melo), Zé Rafael, Gustavo Scarpa e Raphael Veiga; Dudu e Rony.