Felipe Melo é suspenso por dois jogos, após confusão na Turquia

SÃO PAULO - Por conta do cartão vermelho que recebeu contra o Besiktas, o brasileiro Felipe Melo, do Galatasaray foi punido com dois jogos de suspensão. Além do gancho, o Comitê Disciplinar de Futebol Profissional da Turquia (PDFK) também o penalizou com uma multa de 13 mil liras (R$ 14,5 mil). O órgão também o acusou de ter conduta antidesportiva, por ter mostrado a camisa de sua equipe à torcida adversária.

O Besiktas também punido pelo órgão. Devido a invasão ao gramado de seus torcedores, a equipe alvinegra perderá o mando de campo no estádio Inönu pelos próximos quatro jogos e foi multado por 70 mil liras (cerca de R$ 77,5 mil).

Quem também pegou gancho foi Slaven Bilic. O treinador da equipe alvinegra recebeu três jogos de suspensão e pagará 13 mil liras (R%$ 14,5 mil), por pressionar o árbitro depois da derrota de seu time, por 2 a 1.

De acordo com a imprensa turca, especula-se que a federação local pode cancelar a partida e realizá-la em outro lugar. A confusão se iniciou nos acréscimos do segundo tempo, há poucos minutos do juiz encerrar a partida.