Felipe Melo faz tratamento no joelho direito para disputar final da Libertadores

O meio-campista Felipe Melo fez tratamento para as dores no joelho direito, neste domingo, na Academia de Futebol. O atleta tenta reunir condições para disputar a final da Copa Libertadores, sábado que vem, em Montevidéu, diante do Flamengo. Outro que busca melhores condições é Breno Lopes, preservado na última rodada por dores no tornozelo direito.

O elenco do Palmeiras se reapresentou na manhã deste domingo e iniciou a preparação para enfrentar o Atlético-MG, nesta terça-feira, às 21h30, no Allianz Parque, pela 35ª rodada do Campeonato Brasileiro.

Participaram da atividade técnica os atletas que não jogaram ou atuaram por menos de 45 minutos ma derrota, por 1 a 0, diante do Fortaleza, na noite de sábado, na Arena Castelão. Divididos em dois times de oito, os jogadores praticaram construção de jogo com marcação e infiltrações. Alguns tiveram complemento físico e outros treinaram ainda cruzamentos e finalizações.

O Palmeiras volta a treinar nesta segunda-feira, às 10h, na Academia de Futebol. O técnico Abel Ferreira deverá preservar os titulares na partida contra o Atlético-MG, pois a concentração total é para a sexta decisão na Copa Libertadores, quando o time vai tentar a terceira conquista.