Felipe Melo lamenta empate e comemora o gol no clássico contra o Corinthians

O volante Felipe Melo elogiou a atuação do Palmeiras no empate por 1 a 1 contra o Corinthians, neste domingo, na Arena Corinthians, em São Paulo, pela 13.ª rodada do Campeonato Brasileiro. O jogador marcou o gol de empate palmeirense no início do segundo tempo, quando o rival tinha a vantagem no placar.

"Marcar um gol no clássico é importante, mas ganhar um clássico tem um gosto diferente. Não saímos felizes porque queríamos a vitória. Assim como o time deles. Grandes equipes, grandes jogadores, não entram em campo pensando em outro resultado a não ser a vitória. O Palmeiras se comportou como deveria, como um time grande. E por isso que a gente sair com raiva de não ter ganhado o jogo", analisou.

Felipe Melo lamentou o gol sofrido através de uma jogada de bola parada, segundo ele, estudada pelo Palmeiras. "Até o primeiro gol deles o Palmeiras dominou o jogo. Fizeram um gol de bola parada, que é o ponto forte deles. E nós sabíamos disso. Foi uma semana bem exaustiva de trabalho, dentro e fora de campo. Assistimos muitos vídeos sobre o adversário", completou.

O volante ainda evitou comentários sobre os protestos de torcedores que ocorreram no último sábado, véspera do clássico, em frente à Academia de Futebol. O volante disse que essa atitude não influenciou negativamente na atuação do time na Arena Corinthians. "Se o nosso chefe não falou (sobre os protestos) não cabe a mim falar. Mas tanto não influenciou que fizemos um ótimo jogo e merecíamos a vitória".