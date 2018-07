Felipe Melo marca e Juventus goleia Lecce no Italiano

O bom resultado deixou a Juventus com 11 pontos, mais próxima dos principais líderes do Campeonato Italiano - Milan e Inter de Milão têm 14 e a Lazio, que ainda encara o Bari neste domingo, 13. O Lecce, por sua vez, segue com oito pontos, brigando para fugir das últimas colocações.

Logo aos 13 minutos, Aquilani marcou e abriu o caminho para a goleada da Juventus. Felipe Melo ampliou aos 34 e Quagliarella fez o terceiro no final do primeiro tempo. Abatido, o Lecce pouco fez na etapa final e ainda viu Del Piero garantir a goleada aos 37.

Depois de sair na frente com um gol de Cavani no primeiro tempo, o Napoli permitiu que o Catania empatasse aos 25 minutos na etapa final com Gomez. Com o resultado obtido fora de casa, o time napolitano chegou aos 12 pontos e está na quarta colocação.

Ampliando a crise da Fiorentina, lanterna do Italiano com cinco pontos, a Sampdoria venceu a adversária por 2 a 1, em casa. Marchionni abriu o placar para os visitantes no início do primeiro tempo. E já a dez minutos do fim da partida, Ziegler e Cassano garantiram a virada, com dois gols marcados em sequência. Ainda neste domingo, a Udinese venceu o Brescia por 1 a 0, o Palermo goleou o Bologna por 4 a 1 e o Parma empatou com o Cesena por 1 a 1.