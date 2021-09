Felipe Melo quer Palmeiras focado no clássico e prevê 'guerra' contra Corinthians

O técnico Abel Ferreira ainda não definiu se poupará alguns titulares do Palmeiras no clássico com o Corinthians, sábado, visando o confronto de volta da semifinal da Copa Libertadores com o Atlético-MG, no dia 28. Titular contra os mineiros no Allianz Parque, o volante Felipe Melo não quer saber de ver companheiros deixarem o clássico de lado e fala em "guerra" contra o arquirrival.

São sete jogos de invencibilidade do Palmeiras no clássico e três vitórias em quatro duelos no ano, com nove gols marcados e somente três sofridos. Manter o retrospecto é uma das missões para a equipe seguir sua caça ao líder Atlético-MG, sete pontos na frente (45 a 38).

"Vamos trabalhar para manter o retrospecto recente positivo, mas temos de manter também a humildade, a cabeça no lugar e entender que é uma guerra contra nosso maior rival", avalia Felipe Melo. "São jogos que definem campeonatos, elenco, treinador…"

Vagner Mancini caiu no rival justamente após tropeço de 2 a 0 este ano. Felipe Melo alerta os companheiros por ter vivido também o lado ruim do clássico e não quer saber de deixar o Corinthians se reerguer justo no Dérbi.

"Passamos por um momento que ficamos alguns jogos sem vencê-los e foi muito difícil. Agora conseguimos mudar e estamos trabalhando bastante porque sabemos que essa sequência de partidas importantes vai mudar o panorama da nossa temporada e esperamos que seja para o bem."

Somar um resultado bom na Neo Química Arena será um combustível a mais para derrubar o Atlético-MG no Mineirão e avançar à segunda final seguida da Libertadores.

Sem dar pista do time para o clássico, Abel Ferreira fez trabalhos com ênfases técnicas e táticas nesta quinta-feira: aperfeiçoou balanços, transições, contra-ataques, marcações e posicionamentos. Também ficou nos cruzamentos e nas finalizações.