Felipe Melo reclama de atraso de jogo provocado pelo Flamengo: "Baita sacanagem"

Felipe Melo serve de porta-voz do Palmeiras. Sempre que há uma polêmica, seja de arbitragem, em um lance confuso, em derrotas, lá está o zagueiro "dando a cara a tapa". Após a confusão que cercou todo o duelo entre Palmeiras e Flamengo, neste domingo, no estádio Allianz Parque, em São Paulo, ele mais uma vez não se esquivou. E detonou o oponente.

O protocolo da CBF realmente aponta para equipes jogarem mesmo com infectados com a covid-19. Os clubes assinaram documento aceitando as regras. Apenas quem conta com somente 13 atletas disponíveis podem ter os seus jogos adiados.

Leia Também Após batalha jurídica, Palmeiras empata em casa com desfalcado Flamengo por 1 a 1

O Flamengo relutou até o último minuto para entrar em campo e irritou o defensor palmeirense, que soltou o verbo. "Fizeram a gente ficar esperando, uma baita sacanagem com quem seguiu 100% o protocolo. É uma falta de respeito sem tamanho com o Palmeiras", disparou o defensor, ainda no intervalo, em entrevista à TV Globo, sobre os 22 minutos de atraso no confronto.

O Palmeiras aqueceu com mais de 30 minutos antes da hora do pontapé inicial: 16 horas. E entrou a campo também no horário. Por causa da demora do adversário, Felipe Melo alegou que a sua equipe foi prejudicada. "(A espera) Mexe com nossa cabeça. Não é um jogo normal, tem uma preparação diferente", disse.

Foi uma espécie de premonição realmente, já que o Palmeiras errou muito em campo e amargou o seu sétimo empate em 11 partidas no Brasileirão.

O time falhou na missão de seguir perto dos primeiros colocados - já são cinco pontos (24 a 19) de desvantagem para o líder Atlético-MG - e, para piorar, o técnico Vanderlei Luxemburgo ganhou desfalques importantes para enfrentar o Ceará no próximo fim de semana. Lucas Lima, Zé Rafael e Gabriel Menino levaram o terceiro cartão amarelo e cumprirão suspensão.