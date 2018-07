Felipe Melo reclama de notícia sobre confusão com Kaká

Felipe Melo não gostou da repercussão do seu pequeno desentendimento com Kaká no treino da seleção brasileira na última sexta-feira. Em entrevista coletiva nesta segunda, ele negou qualquer problema com o companheiro e reclamou da reação da imprensa no caso.

No treino de sexta-feira, Kaká sofreu uma falta mais dura e não aceitou a ajuda de Felipe Melo para levantar do chão, o que criou um certo desconforto no momento. Depois da publicação da notícia, a CBF já tinha negado haver qualquer problema entre eles.

"Isso é ridículo. Não houve confusão nenhuma. Pegaram pesado", disse Felipe Melo, que revelou ter dado risadas com Kaká ao comentar a notícia sobre o caso. Mas ele não gostou da repercussão. "Isso passa uma imagem ruim, não sou mau caráter."

A maior queixa de Felipe Melo é que o caso ganhou grande repercussão na Itália, onde ele joga atualmente - defende a Juventus. Depois, o volante reforçou que nunca seria desleal com um companheiro no treino. "Jamais faria alguma coisa no Kaká", avisou.