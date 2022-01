Felipe Melo se recupera de covid e treina pela primeira vez no Fluminense

Um dos reforços do Fluminense para a temporada 2022, o volante Felipe Melo se apresentou nesta terça-feira no CT Carlos Castilho, no Rio de Janeiro, no segundo dia da pré-temporada. O jogador de 38 anos, que havia testado positivo para a covid-19 na última semana, foi liberado após refazer o exame. Ele se infectou enquanto passava férias em sua casa de praia em Maresias, no litoral norte de São Paulo. Nas redes sociais, afirmou que estava apenas com sintomas leves e isolado com a esposa.

Com a estreia do Campeonato Carioca se aproximando, a chegada do jogador é a garantia que todos os reforços irão disputar a competição, mas o número de casos no elenco ainda preocupa. Além de Felipe Melo, Luiz Henrique testou positivo para a covid-19 no primeiro dia de treinamentos.

O atacante argentino Germán Cano, outro reforço do time tricolor, também está infectado com a doença, assim como seis funcionários do clube, e teve o seu anúncio adiado. A 13 dias para o início do Estadual, a possibilidade de ter mais casos nos próximos dias preocupa a diretoria, que irá realizar testagens periódicas.

O Fluminense terá pouco mais de duas semanas para se preparar para o início da temporada. A estreia da equipe em 2022 deve acontecer em 26 ou 27 deste mês, quando enfrenta o Bangu na primeira rodada do Campeonato Carioca.

Na Copa Libertadores, principal competição do clube em 2022, o primeiro jogo será no dia 22 de fevereiro, uma terça-feira, contra o Millonarios, no estádio El Campín, em Bogotá, na Colômbia, que fica 2.552 metros acima do nível do mar. O duelo será válido pela segunda fase preliminar.