Felipe Melo revela desejo de renovar e se aposentar no Palmeiras

O volante Felipe Melo, do Palmeiras, revelou nesta quarta-feira ter longos planos de permanência no clube. Em entrevista à TV Palmeiras, o jogador de 33 anos afirmou que quer ampliar o vínculo atual, que vai até dezembro de 2019, e pretende ainda se aposentar pela equipe, desejos motivados pela identificação que tem com a torcida.

"Meu objetivo hoje é ser campeão no Palmeiras, marcar uma história dentro do Palmeiras e, quem sabe, no futuro, poder renovar e ficar o resto da minha vida no Palmeiras", disse o jogador. Felipe Melo elogiou bastante o apoio recebido durante o ano passado, quando foi afastado por desavenças com o técnico Cuca e retornou ao elenco depois de 40 dias.

A gratidão com o público faz Felipe Melo se considerar em dívidas, por ainda não ter conquistado títulos. "É inevitável falar da torcida por tudo que fizeram naquele momento conturbado. Eles me abraçaram, apoiaram, junto com os companheiros e a diretoria, que também me abraçaram. Sinto que tenho uma dívida com o Palmeiras por tudo que fizeram no momento em que eu mais precisava", comenta.