Felipe Melo se coloca à disposição e pode virar zagueiro no Palmeiras

O volante Felipe Melo pode virar zagueiro no Palmeiras em 2020. O treinador teve uma conversa com o técnico Vanderlei Luxemburgo e se colocou à disposição para mudar de posição. O próprio Felipe Melo comentou sobre a sugestão do treinador e lembrou que já atuou em outras posições ao longo da carreira.

"Jogador de futebol tem a missão de entender que ele deve jogar em outras posições quando necessário. Joguei em outras posições, na frente, atrás, de meia-atacante, inclusive de atacante, já joguei de zagueiro. Me coloco à disposição para poder ajudar. Quando cheguei ao Palmeiras, disse que meu objetivo era ajudar a conquistar títulos. O treinador já conversou comigo, expôs tudo que ele pensa. Enfim, eu me coloco à disposição para ajudar", afirmou Felipe Melo.

Na sequência, Felipe Melo foi questionado se a resposta anterior era um sinal de que ele toparia atuar fora de sua posição de origem. O volante repetiu o que já havia falado: "Eu conversei com ele e me coloco à disposição para ajudar".

O elenco do Palmeiras perdeu dois zagueiros em relação ao ano passado. Edu Dracena se aposentou e virou assessor técnico do clube, enquanto Antônio Carlos foi emprestado para o Orlando City, dos Estados Unidos.

Atualmente, o elenco conta com os zagueiros Gustavo Gómez, Vitor Hugo e Luan, além de Pedrão, que retornou de empréstimo do América-MG. Vitor Hugo se recupera de cirurgia realizada no fim do ano passado.