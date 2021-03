Felipe Melo se manifesta e questiona jogos no Rio: 'Por que não jogar aqui em São Paulo?'

Uma das lideranças do Palmeiras, dentro e fora de campo, Felipe Melo usou das redes sociais na noite desta segunda-feira para comentar sobre as recentes decisões da Federação Paulista de Futebol. A entidade, primeiramente, agendou o jogo do time alviverde com o São Bento pelo Campeonato Paulista para esta terça-feira em Volta Redonda (RJ). Depois, voltou atrás na decisão.

Em uma primeira publicação, Felipe Melo escreveu: "Então em outros estados não tem mais vírus? A gente não pode jogar em SP, mas pode jogar fora de SP? É isso mesmo? Avisem aí, pra eu levar minha família pra lá! #queJesusnosguarde". Por conta da repercussão, o volante resolveu gravar um vídeo para se explicar.

"A gente treina em São Paulo todos os dias. Se nós treinamos em São Paulo todos os dias, por que a gente não joga aqui em São Paulo?", disse em gravação. "Se o intuito é proteger não só os atletas, mas todas as pessoas que estão envolvidas com o futebol, por que viajar tantos quilômetros para jogar em uma outra cidade, em outro Estado? Já que você vai estar mais exposto ao vírus. Por que não jogar aqui em São Paulo?"

"Eu não quero que o futebol pare", acrescentou Felipe Melo. Em seguida, o volante palmeirense citou exemplos de pessoas que não conseguem se manter financeiramente em meio à pandemia de covid-19. "São poucas as pessoas que podem se dar ao luxo de ficar dentro de casa", finalizou.

A decisão da FPF é uma forma de dar continuidade ao Campeonato Paulista em meio à pandemia de coronavírus. O Estados de São Paulo está em situação crítica em relação à covid-19 e as partidas de futebol estão suspensas como forma de conter o avanço da doença.

A partida entre São Bento e Palmeiras seria realizada às 17h desta terça. Por enquanto, o encontro ainda não tem data. O cancelamento do jogo foi confirmado pelo próprio time do interior em comunicado divulgado à imprensa. Por volta das 18h30, a equipe recebeu aviso da FPF de que não precisaria viajar para Volta Redonda. No momento, o elenco estava reunido para jantar e preparado para embarcar no ônibus às 20h rumo à cidade.

