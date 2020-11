Felipe Melo sofre fratura no tornozelo esquerdo e desfalca o Palmeiras por pelo menos três meses

O volante Felipe Melo sofreu fratura no tornozelo esquerdo durante partida contra o Vasco, domingo, em São Januário. Ele deixou o campo carregado pelos companheiros, sem poder pisar no gramado. A cena preocupou. Nesta segunda, veio a conformação da gravidade. Ele será desfalque do Palmeiras entre três e quatro meses, segundo informação do departamento médico do time paulista. O jogador vai passar por cirurgia nesta segunda-feira mesmo e já inicia a fisioterapia na sequência.

O jogador se machucou durante a vitória do Palmeiras por 1 a 0 sobre o Vasco pelo Brasileirão. Ele chegou a tentar permanecer no gramado, mas não conseguia firmar o pé esquerdo no chão. Precisou ser carregado pelos companheiros para o vestiário, depois de fazer gelo no banco. Quando deixou o gramado, o Palmeiras já tinha feito as trocas e não pôde substitui-lo.

Felipe Melo é o segundo jogador do Palmeiras que sofre grave lesão nos últimos dias. O atacante Wesley, um dos destaques da temporada, teve ruptura no menisco esquerdo durante a partida contra o Red Bull Bragantino na última quinta-feira.

