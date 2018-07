Felipe Melo também promete cautela nos amistosos

Os jogadores da seleção brasileira não escondem o medo de lesão durante a disputa dos dois amistosos de preparação antes da estreia na Copa. Por isso, prometem jogar com cautela diante do Zimbábue, na quarta-feira, e da Tanzânia, no dia 7 de junho. O discurso entre eles é dosar o ritmo, para não comprometer a participação no Mundial da África do Sul.

No domingo, o atacante Luís Fabiano já tinha prometido "cautela" nos amistosos, principalmente por estar voltando agora de contusão. Nesta segunda-feira, o volante Felipe Melo reforçou o discurso do companheiro, ao dizer que é preciso jogar com "inteligência" para não correr riscos desnecessários diante de Zimbábue e Tanzânia.

"Nos amistosos, a gente vai entrar para vencer. Mas é uma questão de inteligência se poupar. Esses dois jogos servem apenas como preparação para a Copa", afirmou Felipe Melo, que completou dizendo que o importante mesmo é estar bem preparado para a estreia no Mundial, marcada para o dia 15 de junho, contra a Coreia do Norte.

Mas, enquanto os titulares prometem cautela para evitar contusões, os reservas da seleção acreditam que os jogos contra Zimbábue e Tanzânia podem ser uma boa chance para conquistar uma vaga na equipe que disputará a Copa. "Tem que mostrar um bom trabalho nos treinos e nos amistosos", avaliou o meia Ramires, ao falar sobre como pode virar titular.

PROGRAMAÇÃO - Nesta terça-feira, a seleção brasileira ainda faz mais um treino na África do Sul. Logo depois, embarca para o Zimbábue, onde fará o amistoso na quarta - o confronto na cidade de Harare começa às 10h30 (horário de Brasília). Depois do jogo, a delegação volta imediatamente para a concentração em Johannesburgo. Para enfrentar a Tanzânia, no dia 7 de junho, a rotina do time do Brasil será praticamente a mesma.