Felipe Melo treina com bola e chuteiras no Palmeiras e acelera recuperação

Com o elenco do Palmeiras já na Argentina para o primeiro duelo das semifinais da Copa Libertadores contra o River Plate, Felipe Melo foi à Academia de Futebol nesta segunda-feira e trabalhou no gramado do CT, calçando chuteiras. Assim, deu mais um passo no seu processo de recuperação.

Felipe Melo sofreu uma grave lesão no tornozelo esquerdo em partida contra o Vasco, pela 20.ª rodada do Campeonato Brasileiro, no dia 8 de novembro, em uma disputa com Neto Borges. Assim, a atividade individual com bola e calçando chuteiras, nesta segunda, foi realizada menos de dois meses após a sua contusão.

Anteriormente, Felipe Melo revelou a meta de retornar aos gramados no fim de janeiro, para ajudar o time dentro de campo na reta final das competições da temporada 2020. E após a atividade desta segunda, ele celebrou a sua evolução em publicação no seu perfil no Instagram, onde tem publicado cada passo do seu processo de recuperação.

"Depois de uma ótima manhã de trabalho, estou muito feliz, porque pude depois de alguns meses colocar a chuteira no pé, bater bola, correr... É notória a evolução. Agradeço aos profissionais do clube, que são os melhores que tem, e a Deus. Estou feliz. Mais um passo dado para a nossa volta", escreveu.

Sem Felipe Melo, o Palmeiras vai atuar pela primeira vez em 2021 nesta terça, em Avellaneda, diante do River. O duelo de volta está marcado para o dia 12, no Allianz Parque. Entre um compromisso e outro, vai visitar o Sport, na Ilha do Retiro, no sábado, para compromisso do Brasileirão.