Felipe Melo treina e deve reforçar o Palmeiras contra o São Paulo

Fora da derrota por 1 a 0 para o Cruzeiro na última quarta por causa de dores no joelho, o volante palmeirense Felipe Melo treinou normalmente nesta quinta e deve estar à disposição do técnico Roger Machado para o clássico de sábado com o São Paulo, pela 9ª rodada do Campeonato Brasileiro.

A atividade na Academia de Futebol levou a campo atletas que não jogaram diante dos mineiros ou fizeram apenas metade da partida, como Deyverson e Lucas Lima. O Palmeiras ainda tem mais um dia de treinos antes do clássico em casa.

Roger terá o retorno de Diogo Barbosa para o Choque-Rei. Ele retorna depois de cumprir suspensão diante do Cruzeiro. Marcos Rocha é desfalque após levar o terceiro cartão amarelo e deve dar lugar a Mayke.

Desta forma, o Palmeiras deve ir a campo contra o São Paulo com Jailson; Mayke, Antônio Carlos, Edu Dracena e Diogo Barbosa; Felipe Melo, Bruno Henrique e Lucas Lima; Dudu, Keno e Willian.