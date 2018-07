Felipe Menezes destaca a força do elenco em vitória palmeirense

Autor dos dois gols da vitória do Palmeiras sobre o Avaí por 2 a 0, em Florianópolis, pela Copa do Brasil, o meia Felipe Menezes destacou o fato do time ter conquistado o primeiro resultado positivo sob o comando do técnico argentino Ricardo Gareca justamente quando ele resolveu poupar alguns atletas para a sequência do Campeonato Brasileiro.

"Foi importante essa vitória. O professor optou por quem não vinha atuando. É bom para mostrar a força do grupo. Conseguimos uma vantagem de 2 a 0 fora de casa e em um torneio de mata-mata", disse o meia.

O jogador disse ainda que a vitória serviu para dar motivação extra visando o clássico contra o Corinthians, neste domingo, no estádio Itaquerão. "Essa vitória resgata a confiança. No primeiro tempo, erramos alguns passes, mas no intervalo conversamos e voltamos mais atentos", disse o jogador.

O elenco palmeirense volta para São Paulo na manhã desta quinta-feira e já começa a preparação visando o clássico. "Foi importante vencer. Agora vamos nos concentrar 100% para o clássico, que é sempre um campeonato à parte", destacou o zagueiro Marcelo Oliveira.