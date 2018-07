Felipe Menezes deve puxar fila dos jogadores emprestados em 2015

Felipe Menezes foi apontado pelo torcedor do Palmeiras como um dos responsáveis pelo fracasso do time contra o Sport, no dia da inauguração da nova Arena. O jogador teve nota 5 na avaliação do Estado. Após o jogo, ele não deu entrevistas. Há duas rodadas, o meia é escolhido pelo técnico Dorival Junior para substituir Valdivia. Nas ocasiões, o Palmeiras perdeu o jogo: contra o São Paulo e diante do Sport. Felipe Menezes tinha a função de organizar a equipe e conduzir a bola ao ataque. Não era o único, mas a bola tinha de passar pelos seus pés.

Contra o Sport, errou muitos passes e não chegou sequer perto do talento de Valdivia. Irritou o torcedor com sua falta de categoria. A outra opção do treinador para a função era Bruno César, que chegou do Benfica cheio de moral, mas que nunca conseguiu fazer valer a fama que o tirou do Corinthians para o levar à Europa. Bruno Cesar treina mal e não demonstra disposição nem espírito que Dorival cobra do elenco. É banco e terceira opção.

Tanto Felipe Menezes quanto Bruno Cesar não devem permanecer no Palmeiras em 2015, independentemente do resultado da temporada. O Palmeiras corre risco de rebaixamento. Tem mais três partidas (contra Coritiba, Inter e Atlético-PR) para se salvar. Soma 39 pontos. Mesmo com contratos vigentes, a dupla de meias deve ser emprestada. Dorival ainda aguarda pelo retorno de Valdivia contra o Coritiba, domingo. O craque está machucado. Se o chileno não atuar, o técnico deve congestionar o meio de campo com mais um volante.

O Palmeiras já se salvou da degola em outros campeonatos com 43 pontos. É possível escapar com menos. Abaixo do Palmeiras estão Vitória (38 pontos), Coritiba (38), Chapecoense (36), Bahia (34), Botafogo (33) e Criciúma (30). Quatro serão rebaixados para a Série B.