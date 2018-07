Felipe Menezes diz que quer seguir no Botafogo em 2012

RIO - O meia Felipe Menezes, autor do último gol do Botafogo na temporada, no empate por 1 a 1 com o Fluminense, em Volta Redonda (RJ), pretende estender o contrato com a equipe alvinegra. Reserva ao longo da temporada, o meia foi emprestado pelo Benfica (Portugal) até junho de 2012, mas não quer voltar à Europa, pelo menos por enquanto.

O presidente do clube, Maurício Assumpção, acusou um agente "sem ligação com o clube e o jogador" de ter tentado negociar o atacante uruguaio Loco Abreu, ídolo da torcida botafoguense, com o Palmeiras.

Ele disse ter esclarecido a questão com o presidente do time paulista, Arnaldo Tirone. "O Tirone me perguntou se contávamos com o jogador e respondi que ele é o capitão do time e tem contrato até 2013", disse.