Felipe Menezes marca dois e Palmeiras bate o Avaí pela Copa do Brasil

Após três jogos, Ricardo Gareca ganhou seu primeiro jogo no comando do Palmeiras . Em um jogo muito fraco tecnicamente, o time alviverde conseguiu aproveitar melhor as raras chances de gol e com dois belos chutes de Felipe Menezes, derrotou o Avaí por 2 a 0, em Florianópolis e consegue melhorar a perspectiva para o clássico contra o Corinthians , domingo.

Gareca resolveu fazer várias mudanças no time para preservar alguns titulares visando o jogo de domingo e também poder conhecer melhor o elenco que tem em mãos. Ele percebeu que terá muito trabalho para conseguir fazer este time jogar bem. O que o treinador viu foi a mesma coisa que aconteceu na partida contra o Cruzeiro, com exceção, claro, da pane inicial diante dos mineiros.

O elenco alviverde consegue entender o que Gareca pede. Taticamente, o time mostra boa organização, com cada jogador tento consciência do que precisa ser feito e dificilmente alguém sai de sua função, mesmo quando o time passa por apuros. O problema está no nível técnico dos jogadores, principalmente do meio para frente.

Na defesa, Wellington e Marcelo Oliveira fecharam bem a área, tanto que o Avaí precisou apostar nos chutes de fora da área para tentar abrir o placar. Fábio, que antes da Copa passou bastante segurança, hoje dá alguns sustos nos torcedores, mas ontem não chegou a comprometer.

Uma das novidades do time de Gareca é que dificilmente a equipe dá um chutão para afastar a bola. A ideia é sair tocando a bola com tranquilidade e em busca de um espaço, mas os meias mostraram muita dificuldade em conseguir trocar pelo menos três passes sem um erro. A dificuldade em tocar a bola era tão grande, que o time conseguiu criar a primeira real chance de gol só aos 43 minutos do primeiro tempo, quando Leandro saiu na cara do gol, mas chutou em cima do goleiro.

No segundo tempo, como aconteceu no jogo passado, o Palmeiras voltou com toques mais rápidos e adiantou a marcação, pegando o Avaí de surpresa. A pressão surtiu efeito e Leandro quase abriu o placar, mas perdeu outra chance incrível. Ele recebeu sozinho na marcação do pênalti e chutou para fora. Cansado dos erros do atacante, o treinador o tirou e colocou Bruno César, para dar mais opções na criação. Pelo jeito, a alteração fez Felipe Menezes “entrar no jogo”.

Acordado. Aos 17, o meia se livrou de dois adversários, soltou uma bomba de esquerda, de fora da área, e marcou um golaço. Oito minutos depois, Josimar, outro que estava muito mal, acertou um passe na medida para Felipe Menezes, que da esquerda, bateu cruzado e ampliou a vantagem.

Os dois gols tiraram um peso das costas dos palmeirenses, que joga com boa folga a partida de volta, dia 6 de agosto, e chega com moral para o clássico contra o Corinthians, domingo. Para essa partida, Lúcio, com uma lesão no rosto, está fora.

FICHA TÉCNICA: AVAÍ 0 X 2 PALMEIRAS

AVAÍ - Vagner; Marrone, Pablo, Antônio Carlos e Eltinho (Revson); Eduardo Costa, Eduardo Neto, Cleber Santana (Diego Jardel) e Marquinhos; Paulo Sérgio (Roberto) e Anderson Lopes. Técnico - Geninho.

PALMEIRAS - Fábio; Weldinho, Wellington, Marcelo Oliveira e Victor Luis; Josimar (Gabriel Dias), Wesley e Felipe Menezes (Mazinho); Mouche, Leandro (Bruno César) e Henrique. Técnico - Ricardo Gareca.

GOL - Felipe Menezes, aos 17 e aos 25 minutos do segundo tempo.

ÁRBTIRO - Wagner Reway (MT).

CARTÕES AMARELOS - Marrone, Eduardo Costa e Marquinhos (Avaí); Victor Luis, Josimar, Mouche e Wesley (Palmeiras).

RENDA E PÚBLICO - Não disponíveis.

LOCAL - Estádio da Ressacada, em Florianópolis (SC).