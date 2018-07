Felipe Menezes pode ganhar chance no Botafogo O técnico interino do Botafogo, Flávio Tenius, começa nesta terça a definir a equipe que enfrentará, no próximo domingo, o Atlético-MG, pela penúltima rodada do Campeonato Brasileiro. Apesar da derrota para o Internacional, por 2 a 1 - a quinta nos últimos seis jogos - a equipe alvinegra continua na disputa por uma vaga na Copa Libertadores do ano que vem.