Felipe muda penteado e pode arriscar carreira nos Estados Unidos

Demitido do Flamengo pelo técnico Vanderlei Luxemburgo, o goleiro Felipe pode parar nos Estados Unidos. Talvez por isso ele tenha mudado seu visual. Está agora de cabelo loiro, numa repaginada em sua carreira. Desde que o treinador voltou para a Gávea, o jogador, com passagem pelo Corinthians, perdeu espaço, a posição e o contrato em carteira. Está desempregado.

O agente do jogador, Marcelo Robalinho, não pretende acionar a justiça contra o Flamengo, mas também não esconde de ninguém que o clube precisa acertar tudo o que deve para seu cliente. As partes buscam um acordo financeiro. A rescisão de Felipe foi homologada na semana passada.

Felipe também nunca escondeu seu descontentamento com Luxemburgo, e com seu colega de posição, Paulo Victor, o dono da camisa 1 do Flamengo, mas não levou essa desavença adiante. Felipe permanece no Rio, onde treina regularmente para não perder a forma, na esperança de acerta logo um novo contrato.

Seu agente admitiu a possibilidade de ele jogar nos Estados Unidos. Há, de acordo com Robalinho, interessados no Brasil também. O jogador, no entanto, está mais animado para tentar uma carreira no exterior.