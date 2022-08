Felipe Neto gasta R$ 1.160 no álbum da Copa e comemora: 'Completamos em uma sentada'

O influenciador digital e youtuber Felipe Neto contou em suas redes sociais a aventura para completar rapidamente o álbum de figurinhas da Copa do Mundo do Catar. De acordo com o carioca, tudo foi possível em apenas um dia. Ele gastou R$ 1.160 em figurinhas e na aquisição do álbum.

"Somente na live de ontem, onde abri 270 pacotinhos, eu completei o álbum inteiro! Vieram todas as figurinhas. Absolutamente todas! Eu achei que duas não tinham vindo, mas estavam no bolo de repetida por burrice minha. Meu Deus do céu, completamos em uma sentada", comemorou Felipe Neto.

Apesar de conseguir conquistar o objetivo de preencher o álbum em apenas um dia, Felipe Neto revelou a frustração por não participar mais intensamente do processo de colecionar as figurinhas, como faz a maioria dos fãs.

ÁLBUM DA COPA Somente na live de ontem, onde abri 270 pacotinhos, EU COMPLETEI O ÁLBUM INTEIRO!!! Vieram TODAS as figurinhas. Absolutamente TODAS! Eu achei q 2 não tinham vindo, mas tavam no bolo de repetida por burrice minha. Meu Deus do céu completamos em 1 sentada!!! pic.twitter.com/nG268Xvg1P — Felipe Neto (@felipeneto) August 25, 2022

"Maluco, é inacreditável! Foram R$ 1 mil investidos em pacotinhos, mais R$ 80 no álbum e 20 pacotinhos. E o álbum está 100% completo. Acho que vou completar de novo e doar as repetidas, porque completar o álbum em uma compra é mágico, mas perde um pouco da graça", confessou.

ÁLBUM

O álbum de figurinhas da Copa do Mundo de 2022, no Catar, foi lançado na sexta-feira. A publicação conta com todas as 32 seleções classificadas para o Mundial, assim como os oito estádios, logos das federações, mascote e bola oficial.

O álbum irá custar, em sua versão mais em conta, R$ 12. Há outros valores para edições de capa dura, por exemplo, nas versões normal, prata e dourada, por R$ 44,90.

Para completar, será necessário obter todas as 670 figurinhas. Neste ano, o pacote do álbum da Copa do Mundo, com cinco figurinhas cada, será vendido nas bancas pelo valor de R$ 4 cada unidade. Ao longo dos próximos meses, a editora também deve lançar pacotes promocionais, diminuindo o valor individual dos envelopes.