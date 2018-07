Negociação de Felipe pode 'ajudar' o Corinthians a comprar Pablo

Felipe deixou o Corinthians em junho do ano passado, mas ainda deve render frutos ao clube. O Porto pretende exercer o direito de compra dos 25% dos direitos econômicos pertencentes ao time alvinegro e a diretoria corintiana deve usar o dinheiro para comprar Pablo, que tem contrato de empréstimo até o final da temporada.

Quando comprou Felipe do Corinthians, o Porto fixou um valor de compra dos 25% dos direitos que ficaram nas mãos do clube brasileiro. Os valores não são revelados, mas a informação é que a quantia gira em torno de 5 milhões de euros (R$ 17 milhões). A ideia dos portugueses é comprar tal fatia e negociá-lo com o Real Madrid, que está disposto a investir 30 milhões de euros (R$ 102 milhões).

Pablo tem vínculo com o Corinthians até o fim do ano e os dirigentes já entraram em contato com os representantes do atleta e com o Bordeaux, da França. O defensor se esquiva sobre o assunto. "Estou muito feliz no Corinthians e vivendo um sonho, mas essa parte da negociação eu deixo para o meu empresário conversar com o clube", disse Pablo, que deixou claro não depender apenas de sua vontade para o negócio sair.

Para ficar com o zagueiro, o Corinthians pagará algo em torno de 3 milhões de euros (R$ 10 milhões) ao clube francês. A ideia da diretoria alvinegra é acertar a compra dele e utilizar o restante do dinheiro ganho com Felipe para reforçar outros setores, como a lateral-direita e o meio de campo.

O clube espera acertar ainda essa semana a contratação do meia Valdivia, do Inter. Em troca, o meia Giovanni Augusto irá para o Internacional, ambos por empréstimo válido até o final da temporada.