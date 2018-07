Felipe pode deixar o Corinthians para reforçar o Porto

O zagueiro Felipe poderá trocar o Corinthians pelo Porto, de Portugal, já na próxima janela de transferências europeia, a partir do dia 1º de julho. Os empresários do jogador devem enviar a proposta oficial do clube português aos dirigentes do Corinthians.

Felipe passou a chamar atenção de clubes europeus após a conquista do título brasileiro de 2015, quando foi titular da campanha do hexa, e da convocação para a seleção brasileira paras as Eliminatórias da Copa de 2018.

Em janeiro, ele quase foi negociado com o Monaco, da França. O Corinthians, porém, recusou uma proposta de 3,5 milhões de euros (R$ 14 milhões). Depois disso, o zagueiro teve o contrato renovado até o fim de 2019 e o clube paulista comprou outros 50% dos direitos econômicos do atleta (agora tem 100%).

TIME

Tite fez mais um treino visando o confronto contra o Grêmio pela estreia no Campeonato Brasileiro, domingo, no Itaquerão. O técnico deu chance a Marquinhos Gabriel no time titular. Giovanni Augusto entrou na vaga na segunda parte da atividade. O volante Bruno Henrique também treinou entre os titulares, mas o Cristian ainda poderá entrar na equipe. Tite só deve confirmar o time da estreia no sábado pela manhã.