Felipe quer título estadual para ter sossego no Flamengo

RIO - As competições estaduais não têm mais a importância de anos atrás, mas nem por isso o Flamengo vai deixar o Campeonato Carioca em segundo plano. A promessa é do goleiro Felipe, avaliando que a conquista do título dará tranquilidade ao time para a sequência da temporada.

"Ganhar título é sempre importante. Falam que o Carioca não vale muito, mas para a gente é muito importante. É bom para a torcida, é bom para a nova diretoria e bom para os jogadores. Queremos os títulos para termos um ano feliz e tranquilo", disse o goleiro flamenguista.

O time da Gávea começou bem a sua participação no Campeonato Carioca ao vencer o Quissamã por 2 a 0, no Engenhão, no último sábado, com gols de Hernane. Para Felipe, a boa atuação vai ajudar o atacante a se firmar no clube e minimizar as cobranças do torcedor.

"A vitória foi boa para dar moral, principalmente aos mais novos. O Hernane fez um grande Campeonato Paulista no ano passado e estava meio desacreditado pela torcida, mas agora mostrou todo o seu valor. No primeiro jogo, o Dorival fez mais uma mescla por conta da forma física, aos poucos vamos nos encorpar mais", afirmou.