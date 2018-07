Felipe reforça o Vasco em São Paulo; Juninho não joga Dos veteranos do elenco vascaíno, só um vai enfrentar o Palmeiras, nesta quarta-feira, às 21h50, no Pacaembu. O meia Felipe participou normalmente do treino tático desta terça-feira em São Januário, não reclamou das dores que sentia na perna desde o jogo contra o Botafogo, no final de semana, e vai para o jogo. Já Juninho será poupado.