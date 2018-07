Felipe renova com o Santos e é emprestado ao Náutico

"Estou muito feliz em assinar com o Náutico. É uma equipe de tradição no Brasil e com torcedores muito fanáticos. O time voltou à Serie A do Brasileirão neste ano e farei o que for possível para ajudar o Náutico a chegar o mais longe possível. Penso em títulos, classificação para a Libertadores 2013 ou então Sul-Americana. Quem defende o Náutico tem que pensar grande", declarou.

Em 2011, o jogador defendeu o Avaí no Campeonato Brasileiro, mas, com o fim do empréstimo, voltou ao Santos. Ele não vinha sendo aproveitado porque o técnico Muricy Ramalho optou por manter o titular Rafael e os reservas Aranha e Vladimir como os goleiros de seu elenco, inclusive na lista de inscritos da Libertadores.

Formado no próprio time paulista, Felipe foi titular entre o final de 2009 e o começo de 2010, mas acabou perdendo espaço para Rafael. No Náutico, ele brigará pela posição com Gideão e Rodrigo Carvalho. Como vinha treinando normalmente, o goleiro deve chegar a Pernambuco pronto para estrear.