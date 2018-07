Felipe revela alívio após evitar gol no Corinthians

SÃO PAULO - O zagueiro Felipe revelou nesta quinta-feira que sentiu um grande alívio após evitar que o Oeste empatasse a partida, vencida por 2 a 1 pelo Corinthians, em São José do Rio Preto, pela nona rodada do Campeonato Paulista, ao cortar uma bola quase na linha do gol, na última quarta-feira. "Quando tirei aquela bola, senti como se fosse um descarrego", disse, no desembarque corintiano, em São Paulo. A participação decisiva de Felipe para impedir o empate na partida de quarta-feira também "salvou" o zagueiro, que havia falhado no gol do Oeste, que abriu o placar da partida.

"Foi una infelicidade, a bola bateu na canela. Naquela momento, deu uma abalada, mas consegui manter o foco na partida. Mantive a cabeça erguida", comentou. Antes desse erro, Felipe já tinha sido criticado por falhar no clássico contra o Palmeiras. Assim, ele espera evoluir, até para superar Cleber na disputa por uma vaga de titular no Corinthians. "Foi apenas o segundo jogo, preciso de mais tempo", disse. "É uma disputa sadia de posição com o Cleber", completou.

Nesta quinta-feira, o elenco do Corinthians fez um trabalho regenerativo em Rio Preto, antes da viagem de volta para São Paulo. O elenco retorna aos treinos nesta sexta-feira, quando o técnico Mano Menezes deve definir o time que vai enfrentar o Rio Claro, sábado, no Pacaembu, pela décima rodada do Campeonato Paulista. O time pode ter os retornos de Guilherme, liberado após cumprir suspensão automática, e de Emerson Sheik, operado para retirada de um abscesso.

E Mano indicou que pode poupar o atacante Romarinho e o meia Jadson, por desgaste físico. Jadson, porém, esperar entrar em campo. "Não estou sabendo ainda. Estou feliz por ter ido bem nos jogos contra Palmeiras e ontem, e também por ajudar os companheiros a conquistar essa vitória", disse.