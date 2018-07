Felipe Santana sofre lesão e desfalca o Schalke no Alemão

GELSENKIRCHEN - Goleado por 6 a 1 pelo Real Madrid no jogo de ida das oitavas de final da Liga dos Campeões da Europa, na última quarta-feira, em Gelsenkirchen, o Schalke 04 teve outra má notícia nesta quinta-feira. O clube alemão perdeu o zagueiro brasileiro Felipe Santana por causa de uma lesão muscular sofrida durante a partida. "Felipe ficará fora por várias semanas. É muito ruim, é claro", disse Jens Keller, técnico do Schalke 04, ao site oficial do clube alemão.

Além disso, o lateral-esquerdo Sead Kolasinac, substituído contra o Real Madrid após machucar a boca, o meia-atacante Kevin-Prince Boateng, com problemas musculares, e o volante Roman Neustaedter, com dores no joelho, também podem desfalcar o Schalke na partida do próximo sábado contra o Bayern de Munique, pelo Campeonato Alemão.

Keller disse que não vai correr riscos desnecessários, avisando que só vai utilizar quem estiver completamente recuperado e sem lesões. "Espero que os rapazes se recuperem a tempo", afirmou.

Por lesão, o Schalke tem outros cinco desfalques certos. São eles: Marco Hoeger e Dennis Aogo (ambos se recuperando de lesões no joelho), Jan Kirchhoff (lesão no tornozelo ), Atsuto Uchida (lesão na coxa) e Christian Clemens (lesão na virilha).

Em busca de uma vaga na próxima Liga dos Campeões, o Schalke está em quarto lugar no Campeonato Alemão, com 41 pontos, e tentará se recuperar da derrota para o Real Madrid diante do líder Bayern, fora de casa, pela 23ª rodada do torneio nacional.