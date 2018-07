Felipe se destaca em jogo-treino e deve voltar ao Vasco O meia Felipe mostrou que está recuperado das dores no joelho direito que impediram a sua escalação na estreia do Vasco no Campeonato Carioca. Nesta terça-feira, ele participou de jogo-treino entre os reservas do time e o Imperial, de Petrópolis, e foi um dos destaques da atividade, vencida por 3 a 1 pelo time de São Januário.