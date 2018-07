Felipe se machuca e vira mais uma baixa no Fluminense

Trata-se do quinto desfalque do treinador para o jogo do fim de semana. Antes de Felipe, Abel perdeu Bruno e Marcos Júnior, machucados, e Fred e Digão, suspensos. Sem poder contar com eles, o técnico já confirmou a escalação do Fluminense para o domingo.

O time entrará em campo com Diego Cavalieri; Wellington Silva, Gum, Leandro Euzébio e Carlinhos; Edinho, Jean, Wagner e Deco; Rafael Sobis e Samuel. É a mesma equipe que treinou na quinta.

"Vamos para o jogo com o mesmo time que fez o coletivo de quinta, que treinou muito bem por sinal", confirmou o treinador, que voltou a minimizar a fraca performance do Fluminense na derrota para o Vasco, no clássico do fim de semana. "O último jogo foi atípico. Temos uma equipe que jogaria de igual para igual com qualquer time".