Felipe segue sem treinar e Flamengo repete escalação

Na manhã desta quinta-feira, Felipe foi ao CT do Flamengo em Vargem Grande, mas segue sem treinar com o restante do elenco. O goleiro fez um trabalho na academia e segue em tratamento. Se for vetado pelo departamento médico, será substituído por Paulo Victor no clássico de domingo.

Dorival comandou um treino tático nesta quinta e repetiu a escalação da atividade da quarta-feira, no 4-3-3, com o setor ofensivo formado por Carlos Eduardo, Hernane e Rafinha. Assim, o time titular foi escalado com Paulo Victor; Léo Moura, Wallace, Gonzalez e João Paulo; Caceres, Elias e Ibson; Carlos Eduardo, Rafinha e Hernane. Durante a atividade, Dorival trocou o trio ofensivo e testou Gabriel, Igor Sartori e Rodolfo.