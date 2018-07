Felipe será capitão e deve fazer último jogo pelo Corinthians

Em negociação avançada com o Porto, o zagueiro Felipe será o capitão do Corinthians no clássico contra o Palmeiras, domingo, no Allianz Parque. A escolha foi revelada pelo técnico Tite em entrevista coletiva nesta sexta-feira.

"Felipe é o capitão da equipe no domingo. Merece não apenas pelo lado atleta, mas pelo lado da conduta, do lado pessoal. Ele estará voltado ao jogo. Depois é com ele e a direção", afirmou o treinador.

Segundo o presidente Roberto de Andrade, a transferência do zagueiro para o Porto deve ser sacramentada na próxima semana. "Está tudo bem encaminhado e acredito que em mais alguns dias tudo será definido, faltam alguns detalhes. Só não dá para cravar que é seu último jogo."

Mas a tendência é que seja a última partida do zagueiro com a camisa do Corinthians. O Porto vai pagar 6 milhões de euros (cerca de R$ 23 milhões) por 75% dos direitos econômicos do atleta.

Tite chegou a dizer que a negociação 'mexeu' com o jogador e que foi preciso chamar o atleta para uma conversa. "Há algum tempo atrapalhou. Quando as negociações aconteciam, ele se desconcentrou. O desempenho dele não era igual. Chamei ele na minha sala, ele entendeu e retomou o foco", disse.

O treinador não quis confirmou a equipe que enfrenta o Palmeiras, domingo, e afirmou que fará um treino fechado na manhã deste sábado. Porém, Tite praticamente confirmou que Guilherme está recuperado e deve jogar o clássico. Yago retoma a posição na zaga após suspensão por doping.