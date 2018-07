Felipe sonha alto no Corinthians e mira ser convocado para a seleção Após superar um período difícil e se tornar titular absoluto do Corinthians, o zagueiro Felipe sonha alto e já planeja até ser convocado por Dunga para a seleção brasileira. O time paulista tem a defesa menos vazada do Campeonato Brasileiro, com apenas 21 gols sofridos em 27 rodadas.