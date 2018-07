Felipe treina e deve ser titular do Corinthians no clássico

O Corinthians vai ter força máxima para enfrentar o Santos, neste domingo, na Arena Corinthians, pela 14.ª e penúltima rodada do Campeonato Paulista. O zagueiro Felipe era a única dúvida, porque reclamava de dores no ombro esquerdo, mas treinou normalmente neste sábado e está confirmado na equipe pelo técnico Tite.

Assim, o Corinthians vai poder repetir o time que vem jogando: Cássio; Fagner, Felipe, Gil e Uendel; Ralf, Jadson, Elias, Renato Augusto e Emerson; Guerrero. Dos titulares, só Fábio Santos está machucado.

Corinthians e Santos têm as melhores campanhas do Estadual e brigam pela liderança geral da competição para terem vantagem a partir da próxima fase. Com 35 pontos, o Corinthians tem cinco a mais que o Santos e garante a liderança geral com um empate.

Se for derrotado, o time paulistano ainda dependerá de suas forças contra o XV de Piracicaba, em Piracicaba (SP), na quarta-feira, na última rodada do Paulistão. No mesmo dia, na Vila Belmiro, o Santos recebe o Rio Claro.

O time do técnico Tite já sabe que terá pela frente a Ponte Preta nas quartas de final. Na sexta-feira à noite, o Audax perdeu para o XV de Piracicaba e não tem mais como tirar os ponte-pretanos da vice-liderança. Em 2013, Corinthians e Ponte se enfrentaram nesta mesma fase do Estadual. O time paulistano goleou por 4 a 0. Depois, foi campeão.