Felipe treina e deve voltar ao gol do Fla na quinta

RIO - O goleiro Felipe treinou normalmente nesta segunda-feira e provou que está recuperado de torção no tornozelo direito e pronto para voltar à equipe do Flamengo. Ele desfalcou o time por três partidas - contra Cruzeiro, Santos e Ponte Preta - e foi substituído por Paulo Victor, que não comprometeu em nenhum jogo.

Mas o próprio técnico Mano Menezes já declarou que Felipe dá segurança à defesa e está mais otimista quanto ao time que vai enfrentar o Atlético-PR, na quinta-feira, no Maracanã. Na verdade, o incômodo maior de Mano não era com relação ao goleiro. Ele tem reclamado da inconstância do Flamengo, que obtém bons resultados em casa, mas não consegue duas vitórias seguidas.

Apesar de satisfeito com o retorno de Felipe, Mano não sabe se vai poder contar com o lateral Leonardo Moura, que esteve ausente do empate com a Ponte Preta (1 a 1), domingo, em Campinas. Ele sente dores na coxa direita e ainda será reavaliado para saber se poderá enfrentar o Atlético-PR.