Felipe treina, mas ainda será desfalque do Corinthians

Apesar de ter treinado com bola na manhã desta segunda-feira, Felipe seguirá de fora do Corinthians e nem sequer viajará para Montevidéu, onde o time enfrenta o Racing na quarta-feira, pela Copa Libertadores da América. A decisão foi anunciada no site oficial do clube.

O goleiro ainda sente um incômodo na coxa direita, que o afastou dos últimos quatro jogos, e foi vetado pelos médicos corintianos na tarde desta segunda. Com isso, Rafael Santos, que o vem substituindo, será mantido no gol alvinegro. Júlio César será o reserva.

Alessandro também não tem presença assegurada na viagem. Liberado pelos médicos após recuperar-se de uma lesão muscular na coxa direita que o deixou um mês longe dos jogos, o lateral-direito participou normalmente das atividades de sábado e domingo, mas treinou em separado nesta segunda. O técnico Mano Menezes testou Marcelo Mattos no setor, já que Moacir também está contundido.

Líder do Grupo 1 da Libertadores, com 10 pontos, o Corinthians se classifica para as oitavas de final com uma rodada de antecedência se vencer a partida contra o Racing, marcada para o estádio Parque Central, de propriedade do Nacional.