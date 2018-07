Felipe vê Corinthians pronto para brigar pelo título do Brasileirão

As eliminações na Copa Libertadores e no Campeonato Paulista não parecem ter abalado a confiança do zagueiro Felipe, do Corinthians. O defensor acredita que a equipe está pronta para fazer bonito na disputa pelo título do Campeonato Brasileiro e da Copa do Brasil.

"A equipe está preparada, desde o Paulista e a Libertadores nós estávamos. Não tem o que mudar, pois fomos eliminados sem perder. Acontece em mata-mata. Sabemos que temos de manter a pegada e fazer o trabalho bem feito. O time está bem fisicamente, focado e pronto para fazer o que deve ser feito", disse o defensor.

Pelo menos nas primeiras rodadas, o elenco do Corinthians não deve sofrer muitas mudanças. Camacho e Bruno Paulo, ambos do Audax, devem ser confirmados nos próximos dias como as únicas novidades até o momento.

"Temos de entrar com força máxima e a fórmula dos pontos corridos é bem justa. Quem estiver melhor vai ser campeão. Nosso objetivo é entrar forte nas duas competições que ainda temos para disputar esse ano", explicou.

O técnico Tite deve aproveitar a última semana antes da estreia da equipe no Brasileiro, contra o Grêmio, domingo, para fazer alguns ajustes e possíveis mudanças na equipe titular.