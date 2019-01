Felipe Vizeu festeja estreia com assistência em vitória do Grêmio

O Grêmio reassumiu a liderança do Campeonato Gaúcho ao derrotar o Juventude por 3 a 0 na noite desta segunda-feira, na sua arena, com direito a dois gols do atacante Jael. Mas ele dividiu as atenções com a principal contratação do clube para a temporada: Felipe Vizeu. O jogado entrou aos 26 minutos do segundo tempo e deu assistência para Maicon dar números finais ao duelo.

"Queria agradecer a Deus, meus familiares, toda comissão técnica, meus companheiros. Só tenho que elogiar o grupo. O tanto de ajuda que estão me dando, não tem explicação. Estamos no caminho certo. Fico feliz pela vitória e tenho a certeza de que os gols vão começar a sair. É escutar o que o Renato tem a dizer e melhorar ainda mais. Conquistamos três pontos importantes", afirmou Vizeu.

Discreto na janela de transferência, o Grêmio apostou em Vizeu para reforçar o poder ofensivo da equipe de Renato Gaúcho. A contratação foi de empréstimo junto à Udinese, que havia desembolsado cerca de R$ 13 milhões para tirá-lo do Flamengo em 2018.

O Grêmio encerrou a terceira rodada do Gaúcho na liderança, com os mesmos sete pontos do Caxias, mas levando a melhor no saldo de gols: 7 a 4. O Juventude acabou caindo para o oitavo lugar, com três.