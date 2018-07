Felipe volta a desfalcar Corinthians na Libertadores O goleiro Felipe está fora da partida do Corinthians contra o Flamengo, na quarta-feira, no Maracanã, válido pelas oitavas de final da Libertadores. O jogador continua em tratamento de um edema na coxa. Nesta segunda-feira, ele realizou treinos musculares no Parque São Jorge.