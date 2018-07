Felipe voltará a desfalcar o Corinthians na Libertadores

O goleiro Felipe voltará a desfalcar o Corinthians por conta de uma lesão. A expectativa é de que ele retornasse ao time na partida contra o Independiente Medellín, quinta-feira, pela Libertadores, mas um coágulo na perna direita o deixará de fora de mais uma partida.

Felipe ficou de fora dos cinco últimos jogos do Corinthians por conta de uma lesão muscular na perna direita. Recuperado, teve uma nova contusão e seguirá de fora da equipe. Ele foi substituído em quatro partidas por Rafael Santos e na última, a vitória por 2 a 0 sobre o Racing, no Uruguai, por Julio Cesar, que deve ser mantido entre os titulares diante do Independiente Medellín.

Felipe admitiu estar frustrado por desfalcar o Corinthians mais uma vez. Ele fará novo exame na terça-feira para saber quando poderá voltar ao time. "Sinto falta de entrar no estádio, de sentir a adrenalina. Vou fazer um exame amanhã e espero voltar o mais rápido possível", disse, em entrevista à TV Bandeirantes.