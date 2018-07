Felipe Ximenes assume o cargo de diretor de futebol do Flamengo

RIO - O Flamengo apresentou oficialmente o seu novo diretor executivo de Futebol, Felipe Ximenes, nesta sexta-feira, na sede do clube na Gávea, na zona sul do Rio. O dirigente mal chegou ao posto e já chegou em uma situação de pressão já que o time está na zona de rebaixamento do Campeonato Brasileiro.

Contudo, Felipe Ximenes se mostrou confiante na superação da equipe. "A situação de zona de rebaixamento no Brasileiro é momentânea. Vamos fazer o possível para tirar o time desta colocação desconfortável, mas, principalmente, trabalhar para dar sequência ao projeto da atual diretoria, que é de reestruturar o clube". E assumiu a pressão. "Trabalhar no Flamengo em qualquer momento é pressão, mas também é uma honra. Prefiro ficar com a segunda palavra", concluiu confiante.

O próximo confronto do Flamengo será neste domingo contra o líder Cruzeiro, em Uberlândia (MG). O time carioca ocupa a 17.ª colocação, com 7 pontos conquistados.