Felipe Ximenes volta ao Flu como executivo de futebol

"Espero estar à altura de representar o Fluminense. Vou procurar fazer que o meu máximo esteja à altura. Gostaria que essa minha passagem seja mais um passo nessas modificações por que o futebol está passando. Que eu possa dar ao torcedor parâmetros de avaliação para além dos resultados em campo. E óbvio que quero ganhar títulos", disse Ximenes, em entrevista ao site oficial do Fluminense.

Nas Laranjeiras, ele irá ocupar um cargo criado apenas agora. "Na verdade, estou entrando como mais uma peça de uma grande engrenagem que é o projeto do presidente Peter Siemsen. Não estou começando nada, é um processo que já começou há três anos. É uma continuidade de projeto. Não estou chegando para fazer nenhuma novidade mirabolante", garante.

Sobre a montagem do elenco, destacou que o trabalho de contratações, renovações e dispensas não pode ficar centrado apenas nele. "Há um grupo de profissionais para definir a montagem de um elenco. Nós temos jogadores com contratos no clube, que precisam ser respeitados, é preciso existir continuidade. As temporadas são delimitadas pelo início e final do ano, mas o clube é eterno."