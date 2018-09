Felippe Cardoso diz realizar sonho no Santos e festeja indicação de Cuca

Recém-contratado pelo Santos, o atacante Felippe Cardoso deu, nesta quarta-feira, suas primeiras declarações como jogador do clube e celebrou a oportunidade de atuar pelo clube, afirmando que está realizando um sonho com a chegada ao time. "Estou muito feliz, era um sonho de criança jogar no Santos. Um clube grande, um clube onde passaram grandes jogadores que são inspiração para mim", disse, o jogador de 19 anos, que estava na Ponte Preta, à Santos TV, o canal de vídeos no YouTube do time.

A contratação de Felippe Cardoso, fechada na última terça-feira, atendeu a um pedido do técnico Cuca, que havia solicitado a chegada de um centroavante ao Santos. E o jogador, que já teve uma primeira conversa com o treinador, celebrou a confiança do técnico no seu futebol.

"Para mim, está sendo tudo novo na minha vida. Esse pedido do Cuca me deixou muito feliz. Só me inspira para poder trabalhar e chegar nos meus objetivos. Hoje tive uma conversa e vi que ele é excelente. Tenho certeza que ele vai me ajudar e vou ajudar ele da melhor maneira possível", afirmou.

Em fase final de recuperação de uma lesão no púbis, Felippe Cardoso ainda não pode ser aproveitado por Cuca no Santos. E o atacante, que marcou quatro gols em 22 jogos pela Ponte Preta nesta temporada, apresentou suas características ao torcedor do seu novo time.

"Sou um centroavante, sou alto, vou bem na primeira bola, no jogo aéreo. Não sou um centroavante que fica fixo na área. Às vezes eu saio pra fazer um pivô, saio para segurar a bola, então gosto de jogar dentro da área para finalizar bem. Tenho uma finalização muito boa. Espero com os grandes jogadores daqui, poder aprender mais coisas e fazer um bom trabalho", disse.

Antes jogador do modesto Osvaldo Cruz, do interior paulista, Felippe Cardoso estava na Ponte Preta desde setembro de 2017. O atacante agora chega ao Santos em acordo de empréstimo até o fim do ano. Mas o clube pagará R$ 3 milhões por 60% dos direitos econômicos do jogador até janeiro, posteriormente assinando um contrato por cinco anos. Animado, ele espera manter essa ascensão e sonha até em participar da Olimpíada de 2020 em Tóquio.

"Eu fui para um time que era um vitrine, a Ponte Preta. Agora estou no Santos, que tem uma estrutura muito boa, um clube que sempre sonhei e aqui vou pensar em coisas mais altas. Trabalhar forte para conseguir quem sabe chegar na seleção, disputar uma Olimpíada. É isso que eu tenho em mente, focar aqui e fazer um bom trabalho no Santos", comentou.