Felippe Cardoso projeta parceria com Gabriel no Santos e agradece Cuca

Contratado pelo Santos no início de setembro, Felippe Cardoso foi apresentado nesta quinta-feira, no CT Rei Pelé, e garantiu já estar pronto para fazer o seu jogo de estreia pelo clube. O atacante tem treinado nos últimos dias e deve ficar como opção no banco de reservas no clássico com o São Paulo, domingo, na Vila Belmiro, pelo Campeonato Brasileiro.

Felippe Cardoso avaliou que pode atuar no setor ofensivo ao lado de Gabriel, que vive grande fase, na artilharia do torneio nacional, com 12 gols marcados. "Estou muito feliz. Vim para trabalhar e ser feliz no Santos. Vou procurar meu espaço. Dá para jogar ao lado do Gabriel, joguei assim no treino. Estou ao lado de jogadores de qualidade", disse.

O questionamento sobre a possibilidade de Felippe Cardoso atuar ao lado de Gabriel tem sua razão. Afinal, ele foi contratado para compensar a escassez de centroavantes no elenco. Mas é exatamente a função que o artilheiro do Brasileirão tem realizado nos últimos jogos - e com sucesso. "Espero fazer um bom trabalho aqui e aprender ainda mais do que já sei. Se for pra eu ser o 9, vou dar meu melhor", afirmou.

Com apenas 19 anos, Felippe Cardoso vai vestir a camisa de número 20 no Santos, que estava vaga desde a saída do argentino Vecchio, que se transferiu para o Al-Ahli, dos Emirados Árabes Unidos. Ele estava na Ponte Preta e chegou em acordo de empréstimo até o fim da temporada, mas o clube vai adquiri-lo nas próximas semanas por R$ 3 milhões, ficando com 60% dos direitos econômicos e assinando um vínculo por cinco anos.

O jovem agradeceu a confiança que recebeu do técnico Cuca, o responsável por indicar a sua contratação, e exaltou jogadores que fizeram história no Santos e são seus ídolos. "Sempre tive o sonho de jogar no Santos. Quando era moleque, via os jogos do Santos com Neymar e Robinho. Sou muito grato ao professor Cuca, espero terminar o ano bem para que eu possa fazer uma boa temporada em 2019", comentou.