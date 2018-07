Feliz, Alexandre Pato assina contrato e agradece recepção no São Paulo

SÃO PAULO - A negociação entre São Paulo e Corinthians para a troca entre Alexandre Pato e Jadson aconteceu rapidamente. Mas, entre os presidentes fecharem um acordo e os jogadores assinarem contrato, passou-se mais de uma semana. Só nesta sexta-feira o atacante sentou na mesa com João Paulo Jesus Lopes, vice-presidente de futebol do São Paulo, e colocou sua rubrica num acerto para atuar no Morumbi emprestado nesta e na próxima temporada.

Pato já treinava na Barra Funda desde terça-feira, mas só assinou agora o contrato porque ainda negociava com o Corinthians o pagamento de uma dívida que o clube tinha com ele. Dizendo-se bem adaptado, o atacante comemorou o acerto.

"A palavra felicidade resume bem o que sinto nesse momento, porque fui muito bem recebido aqui. É motivo de orgulho poder defender um clube dessa grandeza e farei de tudo para dar o meu melhor. O Rogério, o Ganso, o Luis Fabiano, os demais jogadores e todos os funcionários do São Paulo me desejaram sorte e isso me motivou ainda mais", comentou Pato.

O dirigente tricolor também se mostrou otimista com o novo jogador tricolor. "É com grande satisfação que celebramos o acordo envolvendo a chegada do Alexandre Pato. Acreditamos que esse reforço preenche o pedido da comissão técnica e dará ainda mais qualidade ao nosso ataque. Ele já mostrou o seu potencial por onde passou, e esperamos que possa ser muito feliz no São Paulo", comentou João Paulo.

Como já fez cinco jogos pelo Corinthians no Paulistão, ultrapassando o limite de três partidas, Pato não poderá defender o São Paulo no Estadual. Sua estreia, assim, será apenas no dia 12 de março, contra o CSA, em Maceió, pela Copa do Brasil. A apresentação do novo atacante são-paulino vai ocorrer no início da próxima semana, no CT da Barra Funda.